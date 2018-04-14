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Джошуа рассказал, когда он уйдет из бокса

Энтони Джошуа
18:28 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Британец уверен, что другие супертяжи боятся драться с ним

Чемпион мира WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) считает себя лучшим супертяжем мира на данный момент. Также британец уверен, что другие представители «хэвивейта» хотят поединка с ним лишь в прессе:

 «Я знаменосец, лучший чемпион мира в супертяжелом весе на данный момент. Те, кто боится драться со мной, хорошо выступают в прессе, но делом свои слова не подтверждают, мне это уже наскучило. Когда Тайсон Фьюри будет готов, мы сделаем большой и хороший бой. Когда Уайлдер будет готов, мы сделаем большой и хороший бой. С Фьюри или без него, моя карьера будет продолжаться. С Уайлдером или без, моя карьера будет продолжаться. С Поветкиным и титулом WBA или без них, моя карьера будет продолжаться. Я буду выступать еще десять лет, а потому уйду».

Отметим, что на поединок с Джошуа претендуют чемпион WBC Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО), а также Александр Поветкин (34-0, 24 КО) и Джаррелл Миллер (20-0-1, 18 КО). При этом сам AJ предпочитает встречу с первым.

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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