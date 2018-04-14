"Динамо" в невероятном матче обыграло "Шахтер"

Динамо резво начало поединок и довольно быстро создало голевой момент – Кенджера после подачи с углового попал головой в перекладину.

Шахтер звоночек не услышал и в середине тайма таки пропустил – Хочолава ошибся на ровном месте, подарил мяч Шепелеву, который прошел и пробил в противоход Пятову.

После гола Динамо отошло назад, Шахтер же перехватил инициативу и еще до конца первого тайма создал пару классных моментов, но Феррейра головой пробил мимо, а Марлос с правой ноги пробил в перекладину.

Во втором тайме на поле продолжилась та же игра – Динамо по мере возможности отодвигало мяч от своих ворот и искало счастья в контратаках, но до реальных шансов дело не доводило. Шахтер же атаковал намного больше, много задействовал левый фланг, где активничал Исмаили. Но забить не смог.

Уже в добавленное время второе предупреждение, а с ним и красную карточку за неспортивное поведение получил Тайсон — он что-то не поделил с Мбокани.

Благодаря этой победе Динамо сократило отрыв от Шахтера в таблице до трех очков. При этом впереди у команд еще один очный матч в Киеве.