"Я болею за Динамо": Шевченко - о победе киевлян в матче с "Шахтером"

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко, с трибун наблюдавший за матчем Шахтера с Динамо, после завершения поединка прокомментировал игру.

"Конечно, я болею за Динамо. Прежде всего, поздравляю их с хорошим результатом. Интрига вернулась в чемпионат. Будем ожидать следующих матчей.

Гармаш провел неплохой матч тоже. Как всегда, в своем стиле. Очень большой объем работы, но он выглядит очень хорошо. Я думаю, всех игроков киевского Динамо можно выделить по этим показателям. Они сделали сегодня очень большой объем работы. Это было видно на поле

Открылся ли по-новому Шепелев для меня? Я знаю его характеристики очень хорошо. Я рад за него, он сыграл очень хороший матч. Конечно, я рад за всех сборников, которые играют и играют на хорошем уровне", - заявил Шевченко в эфире телеканала Футбол 2.