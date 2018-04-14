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"Просто мы херню играли": Ракицкий - о матче с "Динамо"

Ярослав Ракицкий
21:31 Сегодня Телеграф
tribuna.com

Новости спорта: Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий прокомментировал поражение своей команды в матче с Динамо в 27-м туре Премьер-лиги.

К единственному голу в ворота Шахтера привела грубая ошибка Давида Хочолавы, подарившего мяч Владимиру Шепелеву. Киевляне во второй раз в сезоне обыграли действующего чемпиона и сократили отставание от лидера до трех очков.

«Гол в наши ворота? Ничего там не было, игровой момент. Просто мы херню играли. У нас какая-то полу-паника началась.

Что я сказал арбитру? Ничего я ему не говорил. Пять минут добавил…Там повалялись, там повалялись. Пять минут прошло просто так.

Динамо с победой. Молодцы, хорошо играли. Борьба продолжается», — сказал Ракицкий.

Ярослав Ракицкий провел на поле 90 минут и отметился желтой карточкой за грубый подкат в центре поля.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол, Чемпионат Украины, Ярослав Ракицкий.
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