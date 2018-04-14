"Просто мы херню играли": Ракицкий - о матче с "Динамо"
Новости спорта: Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий прокомментировал поражение своей команды в матче с Динамо в 27-м туре Премьер-лиги.
К единственному голу в ворота Шахтера привела грубая ошибка Давида Хочолавы, подарившего мяч Владимиру Шепелеву. Киевляне во второй раз в сезоне обыграли действующего чемпиона и сократили отставание от лидера до трех очков.
«Гол в наши ворота? Ничего там не было, игровой момент. Просто мы херню играли. У нас какая-то полу-паника началась.
Что я сказал арбитру? Ничего я ему не говорил. Пять минут добавил…Там повалялись, там повалялись. Пять минут прошло просто так.
Динамо с победой. Молодцы, хорошо играли. Борьба продолжается», — сказал Ракицкий.
«Просто мы х..ню играли»
Ракицкий прокомментировал матч с «Динамо» pic.twitter.com/jg7B1WXuYD
— Tribuna.com Украина (@tribunaua) 14 апреля 2018 г.
Ярослав Ракицкий провел на поле 90 минут и отметился желтой карточкой за грубый подкат в центре поля.