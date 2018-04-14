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Сенсация в Первой лиге: "Черкасский Днепр" не оставил шансов "Десне"

ФК Черкасский Днепр
21:56 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Черкасский Днепр обыграл Десну (2:1) в матче 26-го тура Первой лиги.

Занимающая последнее место черкасская команда продолжает успешно играть дома. На гол Захаревича ответил Фаворов-младший, однако же Локтионов (лучший игрок днепрян весной) с пенальти принес сенсационную победу хозяевам.

Положение Десны в группе лидеров ухудшается, победители с 21 очком остаются на дне таблицы, но продолжают преследовать ахтырчан и остальных чуть более удачливых конкурентов.

Черкасский Днепр (Черкассы) — Десна (Чернигов) — 2:1
Голы: Захаревич, 71, Локтионов (пен.), 80 – А.Фаворов, 78

Черкасский Днепр: Будюк, Кошелюк, Тарасенко, Резесидзе, Крамар, Проневич, Сторчоус, Зеленевич (Смирнов, 85), Тимофиенко (Кошадзе, 37), Захаревич, Локтионов (Черный, 90). Запасные: Цокало, Бойко, Шурубура, Панченко. Главный тренер: Игорь Столовицкий.

Десна: Литовка, Д.Фаворов, Ермаков (Мельник, 76), Гадрани (Волков, 90), Мостовой (Слинкин, 90), Огиря, Банасевич (Чумак, 64), А.Фаворов, Картушов, Безбородько (Арвеладзе, 64), Филиппов. Запасные: Коберидзе,  Махновский.Главный тренер: Александр Рябоконь.

Судья: Иванов Юрий (Донецкая обл.)
Предупреждения: Тимофиенко, 28, Мостовой, 39, Д.Фаворов, 58, Захаревич, 72, Гадрани, 80, Будюк, 90+3

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Новости спорта, Новости футбола, Первая Лига Украины, ФК Десна, ФК Черкасский Днепр, Футбол.
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