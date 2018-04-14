Фонсека - о судействе матча "Шахтер" - "Динамо"
Новости спорта: Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека отметил профессиональную работу судейской бригады в матче 27-го тура Премьер-лиги против Динамо (0:1).
Шахтер в Харькове во второй раз в сезоне уступил Динамо и позволил киевлянам возобновить интригу в чемпионской гонке. Команда Фонсеки в трех матчах текущего сезона не забила в ворота Динамо ни одного мяча.
«Я хочу поздравить арбитров. У них нелегкая работа, и сегодня они справились с ней».
Прокомментировал Фонсека и удаление Тайсона, получившего вторую желтую карточку за стычку с форвардом Динамо Дьемерси Мбокани.
«Тайсон уже признал свою вину», — сказал португалец в интервью телеканалу Футбол 2.
Главный рефери матча Константин Труханов на двоих раздал футболистам Шахтера и Динамо 9 желтых карточек, одна из которых привела к удалению.