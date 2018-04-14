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Фонсека - о судействе матча "Шахтер" - "Динамо"

Паулу Фонсека
22:08 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека отметил профессиональную работу судейской бригады в матче 27-го тура Премьер-лиги против Динамо (0:1).

Шахтер в Харькове во второй раз в сезоне уступил Динамо и позволил киевлянам возобновить интригу в чемпионской гонке. Команда Фонсеки в трех матчах текущего сезона не забила в ворота Динамо ни одного мяча.

«Я хочу поздравить арбитров. У них нелегкая работа, и сегодня они справились с ней».

Прокомментировал Фонсека и удаление Тайсона, получившего вторую желтую карточку за стычку с форвардом Динамо Дьемерси Мбокани.

«Тайсон уже признал свою вину», — сказал португалец в интервью телеканалу Футбол 2.

Главный рефери матча Константин Труханов на двоих раздал футболистам Шахтера и Динамо 9 желтых карточек, одна из которых привела к удалению.

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Новости спорта, Новости футбола, Паулу Фонсека, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Футбол, Чемпионат Украины.
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