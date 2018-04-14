Ярославский прокомментировал переход Красникова в "Динамо"

Экс-президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский посетил центральный матч 27-го тура украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» (0:1), который состоялся в Харькове.

«Металлиста» в чемпионате нет, и все этим недовольны. Он создавал борьбу, конкуренцию, нерв, эмоции. Вы помните, что творилось. Будем надеяться, что «Металлист» рано или поздно вернется. Тогда чемпионат закипит. «Шахтер» — «Динамо» — это всегда противостояние. Стадион должен собрать 40 тысяч. Во времена моего «Металлиста» билетов не было бы уже за неделю.

Тайсон и Марлос — мои родные люди. Футбол не может развести людей, это единый процесс. Красников в «Динамо»? Ну, ему же чем-то нужно заниматься. За кого я болею? За «Металлист», раз и навсегда. Надеюсь на красивый футбол, ведь исполнители прекрасные", — сказал Ярославский.