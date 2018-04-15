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Барселона установила рекорд непобедимости в Примере

Барселона - Валенсия
08:17 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Каталонцы довели свою беспроигрышную серию до 39 матчей благодаря победе над Валенсией 2:1.

В 32-м туре Ла Лиги Барселона обыграла Валенсию 2:1. Голы каталонцев забивали Луис Суарес и Самуэль Умтити, а у "летучих мышей" отличился Дани Парехо. Победа в этом матче означала, что Барселона не проигрывает в Примере уже 39 матчей. Это стало новым рекордом турнира.

Предыдущее достижение принадлежало Реал Сосьедаду, который не проигрывал 38 поединков в чемпионате Испании в 1979-1980 годах.

В последний раз Барселона проигрывала в Ла Лиге 8 апреля 2017 года Малаге – 0:2.

После 32 туров каталонцы лидируют в чемпионате и опережают Атлетико, который сыграл на матч меньше, на 14 пунктов.

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