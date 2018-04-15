ФИФА планирует реформировать Клубный чемпионат мира
Новости спорта: Из-за не самой большой привлекательности турнира ФИФА намерена кардинально изменить структуру Клубный чемпионат мира.
По информации Reuters, "новый КЧМ" будет проводиться, как и чемпионат мира среди сборных, один раз в четыре года, будет проводиться 31 поединок, а сам турнир поможет заработать от 65- млн долларов, до 1 миллиарда.
Кто будет принимать участие:
- четыре последних триумфатора Лиги чемпионов УЕФА;
- четыре последних финалиста Лиги чемпионов УЕФА;
- четыре последних победителя Лиги Европы;
- четыре последних победителя Кубка Либертадорес;
- один клуб из Океании (либо еще один из Южной Америки);
- хозяин турнира;
- два из последних 4-х победителей Лиги чемпионов Азии;
- два из последних 4-х победителей Лиги чемпионов Африки;
- два из последних 4-х победителей Лиги чемпионов КОНКАКАФ;
В последних случаях, два представителя континента будут определяться в специальном плей-офф. Все команды будут разделены на 8 групп по 3 участника. Победители пройдут в четвертьфиналы.
Если же сложится ситуация, подобная нынешней в Европе (когда Реал выиграл ЛЧ 3 раза за 4 года, а Ювентус и Атлетико дважды были в финале) участники турнира определятся на основании коэффициентов УЕФА.
Первый подобный турнир может пройти в июне/июле 2021 года.