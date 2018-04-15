Судья матча "Реал" - "Ювентус" получил смертельные угрозы
Новости спорта: Судья Майкл Оливер получает смертельные угрозы после матча ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Ювентус".
После ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом" (1:3, 4:3 по сумме двух матчей) английский судья Майкл Оливер, обслуживавший этот поединок, и его жена подверглись оскорблениям и стали получать смертельные угрозы в свой адрес.
Напомним, причиной такой реакции стало назначение пенальти в ворота "Ювентуса" на последней минуте основного времени матча, а также удаление капитана итальянцев Джанлуиджи Буффона за агрессивное поведение.
Криштиану Роналду уверенно реализовал 11-метровый в ворота Войцеха Щенсны, и "Реал" благодаря этому мячу вышел в полуфинал главного клубного турнира Европы.
Сам Оливер не зарегистрирован в социальных сетях, но его жена имеет страницу в ”Твиттере”, куда ей и пришли оскорбительные сообщения. А после публикации её телефонного номера Оливер и его жена получили смертельные угрозы. Полиция уже начала расследование.