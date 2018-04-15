Как Шепелев принес победу "Динамо" в матче с "Шахтером" (Видео)

В рамках 27-го тура отечественной Премьер-лиги состоялось "Украинское классико" – донецкий "Шахтер", который традиционно свои домашние матчи проводит в Харькове, принимал киевское "Динамо".

На 32-й минуте поединка игровое преимущество "бело-синих" материализовалось в забитый гол. Привела к взятию ворот ошибка Хочолавы, который перед своей штрафной отдал пас в ноги Шепелева, а Владимир перехватил мяч, обыграл Степаненко и того же Хочолаву и пробил в угол – даже прыжок Пятова не помог избежать пропущенного гола.

В итоге, минимальная победа "Динамо" над "Шахтером" (уже вторая в сезоне), и отставание в турнирной таблице сократилось до трех очков. Чемпионская интрига сохраняется!