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Как Шепелев принес победу "Динамо" в матче с "Шахтером" (Видео)

Владимир Шепелев забивает "Шахтеру"
10:39 Сегодня Телеграф
ФК Динамо (Киев)
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Смотреть онлайн видео победного гола Владимира Шепелева в ворота "Шахтера".

В рамках 27-го тура отечественной Премьер-лиги состоялось "Украинское классико" – донецкий "Шахтер", который традиционно свои домашние матчи проводит в Харькове, принимал киевское "Динамо".

На 32-й минуте поединка игровое преимущество "бело-синих" материализовалось в забитый гол. Привела к взятию ворот ошибка Хочолавы, который перед своей штрафной отдал пас в ноги Шепелева, а Владимир перехватил мяч, обыграл Степаненко и того же Хочолаву и пробил в угол – даже прыжок Пятова не помог избежать пропущенного гола.

В итоге, минимальная победа "Динамо" над "Шахтером" (уже вторая в сезоне), и отставание в турнирной таблице сократилось до трех очков. Чемпионская интрига сохраняется!

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Новости спорта, Видео, Владимир Шепелев, Гол, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Футбол, Шахтер - Динамо.
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