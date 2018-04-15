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Герой матча "Шахтер" - "Динамо": Будем бороться за первое место

Владимир Шепелев
12:18 Сегодня Телеграф
ФК Динамо (Киев)
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Автор победного гола в ворота "горняков" Владимир Шепелев прокомментировал победу "Динамо" в Харькове.

- Была очень сложная игра, но главное – что мы победили, и будем бороться за первое место.

- То, что ты вышел на позиции под нападающим, а Денис Гармаш – в опорной зоне, стало неожиданностью для соперников, с которой они не смогли совладать?

- Тренер принял такое решение. Я и раньше всегда играл атакующего полузащитника. Но потом долго время меня начали наигрывать на позиции опорного. Меня вернули на позицию атакующего, где я уже играл, поэтому проблем не было.

- Прокомментируй эпизод с твоим голом, принесшим победу.

- Соперник обрезался, я "убрал" финтом защитника и пробил с левой ноги в дальний угол. Вот и все.

- Ты переигрывал Фреда, которого у нас называют одним из лучших полузащитников Европы…

- На установке мне сказали играть с ним персонально, не дать ничего сделать, поэтому я его опекал, можно считать, всю игру.

- В эпизоде, за который Тайсон получил красную карточку, он очень бурно выражал эмоции. С чем связано такое поведение бразильца?

- Был игровой момент, против него никто грубо не играл. Наверное, просто не сумел совладать с эмоциями. Сложно говорить, все побежали толкаться, ничего не было понятно.

- Эксперты ожидали игру на контратаках, а вышла больше игра на встречных курсах…

- У нас была тактика прессинговать соперника впереди. Мы их хорошо накрывали, и им было сложно выходить из обороны. Мы перехватывали мяч и проводили быстрые атаки.

- В трех играх сезона "Шахтер" не забил ни одного гола в ворота "Динамо". В чем секрет?

- Мы хорошо сыграли в обороне. Хотя у них были моменты чтобы забить, так же как и у нас. Но нам больше повезло.

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