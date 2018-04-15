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"Играли минут семь": Пятов о матче "Шахтер" - "Динамо"

Андрей Пятов
14:37 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал поражения в матче чемпионата против киевского Динамо (0:1).

"Наверное, за все то время, что я в Шахтере, это была самая невыразительная наша игра. Фактически играли минут семь в конце первого тайма, а все остальное время непонятно что делали.

Но виновата вся команда, нельзя так безответственно выходить на матч. Надо поговорить и сделать выводы. Теперь разрыв в таблице сократился, будет больше давления. Но посмотрим, может, оно и к лучшему: более собрано подойдем к следующим встречам", – приводит слова Пятова официальный сайт Шахтера

Отметим, что в поединке с Динамо Шахтер пропустил в чемпионате Украины впервые в 2018 года.

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Новости спорта, Андрей Пятов, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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