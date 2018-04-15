"Играли минут семь": Пятов о матче "Шахтер" - "Динамо"

"Наверное, за все то время, что я в Шахтере, это была самая невыразительная наша игра. Фактически играли минут семь в конце первого тайма, а все остальное время непонятно что делали.

Но виновата вся команда, нельзя так безответственно выходить на матч. Надо поговорить и сделать выводы. Теперь разрыв в таблице сократился, будет больше давления. Но посмотрим, может, оно и к лучшему: более собрано подойдем к следующим встречам", – приводит слова Пятова официальный сайт Шахтера

Отметим, что в поединке с Динамо Шахтер пропустил в чемпионате Украины впервые в 2018 года.