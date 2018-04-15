Шевченко может вызвать из Бельгии экс-защитника "Динамо"

"Мы следим за всеми кандидатами в сборную Украины, еженедельно обмениваемся с коллегами впечатлениями. Надеюсь, играть все наши легионеры.

Евгений Макаренко? Безусловно, он входит в число исполнителей, которые находятся в поле нашего зрения. Мы и раньше им смотрели, а теперь делаем это гораздо пристальнее – по нему хорошие отзывы, и он наравне со всеми имеет шансы получить вызов в сборную и приехать на следующий сбор, который мы начнем в Харькове 23 мая.

Потом мне придется отлучиться на финал Лиги чемпионов. Сыграем два матча, но все детали, касающиеся их проведения, узнаю на следующей неделе, когда приеду в ФФУ", – наводит слова Шевченко Команда №1.