"Алавес" минимально обыграл "Эйбар"

Матч двух команд фактически без турнирной мотивации завершился минимальной победой Алавеса. И это при том, что гости за первые 85 минут выполнили всего один удар по воротам Эйбара, тогда как хозяева весь матч без устали атаковали.

По итогам матча Алавес оторвался от зоны вылета на 12 очков, что за 6 туров до конца чемпионата является прекрасным заделом. Эйбар, который еще недавно всерьез претендовал на попадание в Лигу Европы, окончательно осел в середине таблицы (4 поражения и 2 ничьи в последних 6 матчах).

Чемпионат Испании, 32 тур.

Эйбар – Алавес – 0:1

Гол: Гвидетти, 5