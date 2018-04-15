УПЛ. "Зирка" минимально обыграла "Черноморец"

Дубль в этой встрече оформил форвард хозяев Дмитрий Билоног (64-я и 79-я минуты). У "моряков" мяч престижа на 90+2 минуте провел Артем Чорний.

На 74-й минуте в составе "Черноморца" был удален Юрий Романюк.

А вот донецкий "Олимпик" и Александрия ", которые играли на киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, обошлись без голов - 0:0.

Сегодня также пройдут два заключительных матча тура. Сыграют луганская "Заря" и полтавская "Ворскла" (начало о19.30, транслирует телеканал "2+2"), каменская "Сталь" и львовские "Карпаты" (19.30, "Футбол 1").

14 апреля футболисты киевского "Динамо" победили донецкий "Шахтер" (1:0) и сократили дистанцию между собой и "горняками" в борьбе за "золото" национального первенства до трех очков.

Мяч на арене "Металлист" в Харькове на 32-й минуте забил полузащитник Владимир Шепелев. На 90+4 минуте с поля у "Шахтера" удален Тайсон.

"Мариуполь" дома нанес поражение ривненскому "Вересу" - 2:0. Мячи забили Вячеслав Чурко (3) и Андрей Тотовицкий (61).

На 86-й минуте Роман Карасюк из "Вереса" не реализовал пенальти.

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 63 очка (после 27-ти игр), "Динамо" - 60 (27), "Ворскла" - 41 (26), "Заря" - 37 (26), "Мариуполь" - 36 ( 27), "Верес" - 33 (27);

вторая шестерка - "Олимпик" - 33 (27), "Александрия" - 30 (27), "Зирка" - 26 (27), "Карпаты" - 26 (26), "Сталь" - 22 (26), "Черноморец" - 22 (27).

Напомним, на втором этапе чемпионата первые шесть команд ведут борьбу за медали и места в еврокубках, а вторая шестерка клубов - за сохранение прописки в Премьер-лиге.