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"Манчестер Юнайтед" - "Вест Бромвич": обзор матча (Видео)
21:19 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Гол Джея Родригеса принес Вест Бромвичу минимальную победу над командой Жозе Моуриньо (1:0).

После умопомрачительного камбэка на Этихаде "красным дьяволам" предстояло принять последнюю команду чемпионата. Вест Бромвич уже "собрал чемоданы" и ждет окончание сезона. 

 Так и не смогли хозяева найти ключи к обороне "дроздов", а финальный свисток зафиксировал минимальную победу ВБА, который, тем самым, "подарил" чемпионство Манчестер Сити. Хотя, будем честны, команда Моуриньо сама сделал этот "презент"...

Манчестер Юнайтед — Вест Бромвич 0:1

Голы: Родригес, 73.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг (Рашфорд, 75) – Матич, Погба (Мартиаль, 58), Эррера (Лингард, 46) – Санчес, Лукаку, Мата.

ВБА: Фостер – Ньом, Доусон, Хегази, Гиббс – Филлипс (Крыховяк, 77), Ливермор, Брант, (Якоб, 90+4) Макклин – Родригес, Рондон (Старридж, 85).

Предупреждения: Погба — Ньом.

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Новости спорта, АПЛ, ФК Вест Бромвич, ФК Манчестер Юнайтед.
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