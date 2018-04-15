"Манчестер Юнайтед" - "Вест Бромвич": обзор матча (Видео)

После умопомрачительного камбэка на Этихаде "красным дьяволам" предстояло принять последнюю команду чемпионата. Вест Бромвич уже "собрал чемоданы" и ждет окончание сезона.

Так и не смогли хозяева найти ключи к обороне "дроздов", а финальный свисток зафиксировал минимальную победу ВБА, который, тем самым, "подарил" чемпионство Манчестер Сити. Хотя, будем честны, команда Моуриньо сама сделал этот "презент"...

Манчестер Юнайтед — Вест Бромвич 0:1

Голы: Родригес, 73.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг (Рашфорд, 75) – Матич, Погба (Мартиаль, 58), Эррера (Лингард, 46) – Санчес, Лукаку, Мата.

ВБА: Фостер – Ньом, Доусон, Хегази, Гиббс – Филлипс (Крыховяк, 77), Ливермор, Брант, (Якоб, 90+4) Макклин – Родригес, Рондон (Старридж, 85).

Предупреждения: Погба — Ньом.