Неймар: После разговора с Месси я заиграл в "Барселоне"

Неймар считает, что если бы не Лионель Месси, он бы, возможно, не сумел бы заиграть в Барселоне.

"Поначалу у меня ничего не получалось, — сказал Неймар в интервью Atlas Horas. – Лео заметил, что я вот-вот расплачусь, подошел и начал говорить, чтобы я успокоился и просто играл в свой футбол. И после этого разговора у меня сразу появилась уверенность, что я заиграю в Барселоне, и с него же началась наша настоящая крепкая дружба".

Летом 2017 года Неймар покинул Барселону ради ПСЖ, однако сейчас уже жалеет о том, что покинул Испанию. По слухам, капитан сборной Бразилии может либо вернуться в Барселону, либо перейти в Реал.