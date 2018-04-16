"ПСЖ" разгромил "Монако" со счётом 7:1 и стал чемпионом Франции

В матче 33-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» принимал на своём поле «Монако».

В составе победителей по дублю на свой счёт записали Анхель Ди Мария и Джовани Ло Чельсо, точными ударами также отметились Эдинсон Кавани и Юлиан Дракслер, а ещё один мяч провёл в собственные ворота форвард «Монако» Радамель Фалькао. За гостей гол забил Маркуш Лопеш.

Благодаря этой победе лидирующий «ПСЖ» (87 очков) в турнирной таблице Лиге 1 стал недосягаем для «Монако» (70), который занимает второе место. Таким образом, парижане оформили чемпионство за пять туров до окончания турнира.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции в пятый раз за последние шесть лет и в седьмой раз в своей истории. В прошлом сезоне чемпионат Франции выиграл «Монако».

ПСЖ – Монако 7:1 (4:1, 3:0)

Голы: 1:0 – 14 Ло Чельсо, 2:0 – 17 Кавани, 3:0 – 20 Ди Мария, 4:0 – 27 Ло Чельсо, 4:1 – 38 Лопеш, 5:1 – 58 Ди Мария, 6:1 – 76, автогол Фалькао, 7:1 – 86 Дракслер.

ПСЖ – Ареоля, Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Берчиче, Ло Чельсо (Нкунку, 80), Рабьо (Диарра, 65), Дракслер, Ди Мария (Менье, 75), Кавани, Пасторе.

Монако – Субашич, Туре, Раджи, Жемерсон, Сидибе (Геззаль, 34), Моутинью, Фабиньо, Лопеш (Диакаби, 75), Лемар, Жорже, Фалькао (Тилеманс, 82).

Предупреждения: Пасторе (40), Фабиньо (61), Раджи (61), Моутинью (78).