Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинец Зинченко стал чемпионом Англии Украинец Зинченко стал чемпионом Англии
Новости: Формула-1: результаты Гран-при Китая Формула-1: результаты Гран-при Китая
Новости: "Черкасские Мавпы" - первый финалист Суперлиги "Черкасские Мавпы" - первый финалист Суперлиги
Новости: Коноплянка открыл счет в матче "Шальке" – "Боруссия Д" (Видео) Коноплянка открыл счет в матче "Шальке" – "Боруссия Д" (Видео)
X

Срна: Я сказал "спасибо" "Барселоне" и продолжил играть за "Шахтер"

Дарио Срна
07:18 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Капитан Шахтера Дарио Срна рассказал о несостоявшемся переходе в Барселону.

В 2016 году каталонская Барселона искала усиление на позиции правого защитника, а капитан Шахтера был одним из главных кандидатов на переход. В итоге сделка не состоялась, а Срна остался в Шахтере.

"Предложение от Барселоны было, я общался с президентом. Барселона должна была выполнить некоторые условия, но я не хотел переходить. Общался с тренером Луисом Энрике и руководством Барсы, но послушал свое сердце и решил остаться в Шахтере", — рассказал Дарио в интервью программе ПроФутбол.

"Мне было очень приятно, что мной интересуется такой клуб, но я сказал "спасибо" Барселоне и продолжил играть за Шахтер", — добавил Срна.

Напомним, что Срна стал игроком Шахтера в далеком 2003 году и является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей. В сентябре прошлого года хорват приостановил карьеру из-за положительной допинг пробы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Дарио Срна, УПЛ, ФК Шахтер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)

Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)
Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес

Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Манчестер Сити" - чемпион Англии "Атлетико" дома разгромил "Леванте" Тьяго Силва выразил полное доверие Унаи Эмери

Последние новости

В Великобритании стартовала кампания за второй референдум о Brexit Плей-офф НБА. "Индиана" сенсационно разгромила "Кливленд" и другие матчи Письмо дочери до слез растрогало Брэда Питта
Сегодня читают в спорте
01 Кличко - о реванше с Джошуа: Я ждал, пока мама скажет "Сынок, уделай его"
02 Неймар: После разговора с Месси я заиграл в "Барселоне"
03 Президент WBC заступился за Сауля Альвареса
04 Срна: Я сказал "спасибо" "Барселоне" и продолжил играть за "Шахтер"
05 "ПСЖ" разгромил "Монако" со счётом 7:1 и стал чемпионом Франции
Новости сегодня
07:53 Пьяный участник АТО в Киеве бросил гранату в парке
07:44 Хоккей. Украинцы одержали первую победу на молодежном чемпионате мира
07:41 Лига арабских государств поддерживает удары США и союзников по Сирии
07:34 Заслуженный тренер Украины находится в коме после нападения неизвестного
07:32 Сделай сам: прекрасные деревянные дома, в которых вам захочется жить (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.04 - 15.04) Что мы искали в поиске Google
Новости: Сирия в руинах: появились фото масштабных разрушений после ракетных ударов Сирия в руинах: фото масштабных разрушений
Новости: МИД Германии критикует РФ за действия в Украине и мире МИД Германии критикует РФ за действия в мире
Новости: "Голос країни" 8 сезон, 12 выпуск: кто прошел в четвертьфинал (Видео) "Голос країни" 8 сезон, 12 выпуск: кто прошел в четвертьфинал (Видео)
Добавить комментарий
0