Срна: Я сказал "спасибо" "Барселоне" и продолжил играть за "Шахтер"

В 2016 году каталонская Барселона искала усиление на позиции правого защитника, а капитан Шахтера был одним из главных кандидатов на переход. В итоге сделка не состоялась, а Срна остался в Шахтере.

"Предложение от Барселоны было, я общался с президентом. Барселона должна была выполнить некоторые условия, но я не хотел переходить. Общался с тренером Луисом Энрике и руководством Барсы, но послушал свое сердце и решил остаться в Шахтере", — рассказал Дарио в интервью программе ПроФутбол.

"Мне было очень приятно, что мной интересуется такой клуб, но я сказал "спасибо" Барселоне и продолжил играть за Шахтер", — добавил Срна.

Напомним, что Срна стал игроком Шахтера в далеком 2003 году и является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей. В сентябре прошлого года хорват приостановил карьеру из-за положительной допинг пробы.