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Дарио Срна - о допинге: Я не виноват, а это случилось

Дарио Срна
09:42 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: В эксклюзивном интервью ПроФутбол капитан донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал подробности допингового скандала.

"Я в Донецке прожил 12 лет, дом построил, очень хороший период в жизни провел. Моя семья, жена, дочь – все были там и мы скучаем. Неважно, что будет завтра – буду в Украине или нет, буду в Хорватии, для меня Шахтер, Донбасс и Донецк останутся навсегда в моем сердце".

"Сыграть на Донбасс Арене? Как ветеран − да. У меня было желание сыграть свою последнюю игру там, но этого, наверное, не будет. Я научился одному – никогда не знаешь, что случится завтра". 

"Когда у меня случилась эта ситуация с допингом – я думал, что это самая большая проблема в мире. Я не виноват, а это случилось". 

Смотрите полное интервью: 

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Новости спорта, Дарио Срна, Допинг, Новости футбола, ФК Шахтер, Футбол.
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