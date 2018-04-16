Вернидуб: Прозвище "мужики" не подходит сейчас к нашей игре

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб считает, что его команда после поражения от «Ворсклы» (0:3) в 27-м туре УПЛ не заслуживает прозвища «мужики».

– Заслуженная победа «Ворсклы». Мы сегодня точно победы не заслуживали. А может даже и ничьей. Проиграть 0:3. Проиграть три игры подряд, не забить ни одного мяча, а пропустить десять…

– Раньше «Зарю» называли «мужиками». Как сегодня назвать вашу команду?

– Точно не этим словом. Не режьте мне сердце. Если у нас было прозвище «мужики», то сейчас это прозвище к нашей игре не подходит. Если мы хотим оставить это прозвище и дальше быть «мужиками», то нужно на каждой тренировке и игре пахать по-настоящему.

Нужно выдержать этот удар. Игры еще есть. Если мы «мужики», то исправим это положение. Если нет, тогда нужно будет от этого прозвища избавляться и искать другое, – сказал Вернидуб.