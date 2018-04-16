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Медведь открыл матч чемпионата России по футболу

Тима
11:29 Сегодня Телеграф
Сегодня

Новости спорта: Тима сел на задние лапы и несколько раз похлопал.

Матч 27-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между пятигорским "Машуком-КМВ" и "Ангуштом" из Назрани открыл медведь по кличке Тима.

Перед игрой ПФЛ, третьего по силе футбольного турнира в России, к трибунам вывели дрессированного медведя в наморднике, который сел на задние лапы и несколько раз похлопал. Диктор стадиона пошутил, что Тима будет открывать матчи предстоящего чемпионата мира в России.

Встреча завершилась победой "Ангушта" со счетом – 3:0.

Напомним, что на днях в США во время бейсбольного матча на игрока команды "Сиэтл Маринерс" пытался сесть орел. Бейсболист под удивленные крики болельщиков сохранил самообладание и не поддался панике.

В прошлом году в Японии одним из "героев" матча национальной профессиональной лиги по бейсболу стал пробежавший по полю во время игры в прямом эфире кот. Животное промчалось по полю и скрылось в технической зоне.

Ранее мы писали, что футбольный матч чемпионата штата Параиба в Бразилии между "Кампинесе" и "Тресе" был остановлен по весьма необычной причине. На стадион обрушился рой пчел.

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Новости спорта, Медведь, Новости футбола, Тима, Чемпионат России.
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