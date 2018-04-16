Медведь открыл матч чемпионата России по футболу

Матч 27-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между пятигорским "Машуком-КМВ" и "Ангуштом" из Назрани открыл медведь по кличке Тима.

Перед игрой ПФЛ, третьего по силе футбольного турнира в России, к трибунам вывели дрессированного медведя в наморднике, который сел на задние лапы и несколько раз похлопал. Диктор стадиона пошутил, что Тима будет открывать матчи предстоящего чемпионата мира в России.

Встреча завершилась победой "Ангушта" со счетом – 3:0.

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