Зидан - о Бензема: У него сложности с голами, но это еще не конец

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признает, что у форварда команды Карима Бензема был сложный сезон с точки зрения забитых мячей, но он настаивает на том, что форвард еще может оказался джокером.

Бензема забил всего 9 мячей в 38-ми матчах, но француз сыграл ключевую роль матче с "Малагой", в котором мадридцы победили 2:1.

Я хотел провести ротацию и дать отдохнуть некоторым игрокам, - заявил Зидан после матча. Хотя, отдыхать могли не все.

Мы в хорошей форме, мы здоровы. Проблем почти нет. Это важно. Бензема? Он не собирается сдаваться. Ему нравится забивать и создавать моменты. Он играл очень хорошо. Ему просто не хватало забитого мяча. В этом сезоне у него сложности с голами, но это еще не конец".