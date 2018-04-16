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Зидан - о Бензема: У него сложности с голами, но это еще не конец

Зинедин Зидан
16:17 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Наставник мадридского клуба рассказал об игре французского нападающего Карима Бензема в текущем сезоне.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признает, что у форварда команды Карима Бензема был сложный сезон с точки зрения забитых мячей, но он настаивает на том, что форвард еще может оказался джокером.

Бензема забил всего 9 мячей в 38-ми матчах, но француз сыграл ключевую роль матче с "Малагой", в котором мадридцы победили 2:1.

Я хотел провести ротацию и дать отдохнуть некоторым игрокам, - заявил Зидан после матча. Хотя, отдыхать могли не все.

Мы в хорошей форме, мы здоровы. Проблем почти нет. Это важно. Бензема? Он не собирается сдаваться. Ему нравится забивать и создавать моменты. Он играл очень хорошо. Ему просто не хватало забитого мяча. В этом сезоне у него сложности с голами, но это еще не конец".

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Новости спорта, Зинедин Зидан, Карим Бензема, Новости футбола, ФК Реал, Футбол.
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