Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина завоевала бронзовые награды на ЧЕ-2018 по прыжкам на батуте
Украина завоевала бронзовые награды на ЧЕ-2018 по прыжкам на батуте
Новости: UFC. Порье - Гэтжи: видео боя
UFC. Порье - Гэтжи: видео боя
Новости: Свитолина осталась четвертой в рейтинге WTA
Свитолина осталась четвертой в рейтинге WTA
Новости: Коноплянка открыл счет в матче "Шальке" – "Боруссия Д" (Видео)
Коноплянка открыл счет в матче "Шальке" – "Боруссия Д" (Видео)
X

Леоненко - об игре Гармаша в матче против "Шахтера"

Денис Гармаш
21:16 Сегодня Телеграф
Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Экс-игрок "Динамо" подвел итоги поединка киевского клуба против донецкого "Шахтером".

Эксперт программы «Великий футбол» и экс-форвард «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал победу «Динамо» над «Шахтером» (1:0) в матче 27-го тура УПЛ.

«Для таблицы это хорошо. Плохо, что «Шахтер» играл 15 минут. Даже сам Хацкевич сказал, что главным был результат. Тренерский штаб хорошо накачал игроков киевлян. Я первый раз видел таким Гармаша. Он был везде. Я его критикую, но Денис дрался. В матче было 25 фолов. Это говорит о том, что футбола практически не было. Во втором тайме Патрик один раз размял Бойко, и больше моментов не было.

На своем уровне в «Шахтере» сыграл один Пятов, а других перебили. Тайсона нужно было менять сразу после того, как он завелся. Фред не всегда делает свое дело, потому что иногда делает чужое. «Горняков» разбудил гол Шепелева. Начали возникать атаки, моменты, Марлос пробил в перекладину. «Динамо» же сначала прессинговало, а затем перешло на контратаки», — отметил Леоненко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Виктор Леоненко, Денис Гармаш, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Формула-1". Яркие моменты победы Риккардо на Гран-при Китая

"Формула-1". Яркие моменты победы Риккардо на Гран-при Китая
Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)

Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)
Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес

Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться лидерами Тренер "Ювентуса" - о борьбе за чемпионство в Серии А Верратти - об отказе "Барселоне" и решении остаться в "ПСЖ"

Последние новости

Милые мыши, которые обожают цветы (Фото) Смех до слез: наихудшие моменты для того, чтобы фотографировать На закрытии межбанка доллар торговался на уровне 26,09 гривни
Сегодня читают в спорте
01 Кличко - о реванше с Джошуа: Я ждал, пока мама скажет "Сынок, уделай его"
02 Владимир Кличко предостерег Джошуа
03 Потрясающее исполнение гимна Украины перед матчем "Шахтер" - "Динамо" (Видео)
04 Свитолина после расставания с парнем крепко взялась за штангу (Видео)
05 "Фенербахче" выставил на продажу экс-лидера "Днепра"
Новости сегодня
22:07 В Черногории президентские выборы выиграл прозападный кандидат Джуканович
22:00 Игрок "Спарты" заехал сопернику шипами бутс в лицо (Видео)
21:57 Алена Шоптенко рассекретила пол своего ребенка
21:46 Хэмилтон установил новый рекорд Формулы-1
21:25 Смех до слез: чудаки вокруг нас
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Первый украинский вертолет поднялся в небо
Первый украинский вертолет поднялся в небо
Новости: Массовые протесты в Ереване: есть первые пострадавшие
Массовые протесты в Ереване: есть первые пострадавшие
Новости: США в "ближайшем будущем" решат вопрос о санкциях против РФ
Белый дом анонсировал новые санкции против России
Новости: Ученые нашли захоронения перуанцев с "дополнительными" конечностями
Ученые нашли захоронения перуанцев с "дополнительными" конечностями
Добавить комментарий
0