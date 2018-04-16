Тренер "Ювентуса" - о борьбе за чемпионство в Серии А

Главный тренер "Ювентуса" Массимо Аллегри по-прежнему не считает, что его команда является главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

- Мы не являемся фаворитами в борьбе за Скудетто. Хочу поблагодарить футболистов, потому что им нелегко было одержать очередную победу после истощения в Лиге чемпионов. Мы были сфокусированы, играли спокойно и грамотно. У "Наполи" сенсационная команда. Думаю, последующие два тура станут решающими в борьбе за чемпионский титул. Или, если хотите, почти решающими, - считает главный тренер "Ювентуса".

Кроме того, Аллегри ответил на вопрос относительно своего будущего.

- Я уже говорил, что в марте-апреле мы планируем свое будущее. Я счастлив работать в "Ювентусе". С открытием трансферного окна я отправляюсь в отпуск, потому что полностью доверяю клубу. Но нам нужно еще решить несколько заадач. Если мы не станем чемпионами и не завоюем Кубок Италии, в клубе могут пересмотреть свое отношение ко мне, - заявил Аллегри.