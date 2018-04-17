Наставник сборной Португалии назвал главных фаворитов ЧМ-2018

Наставник чемпионов Европы сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал главным фаворитов турнира и не включил в их число свою команду:

«Для меня фавориты чемпионата мира – Бразилия, Германия, Испания, Аргентина и Франция, поскольку у них невероятный уровень игроков, глубина состава и опыт участия в финальных стадиях больших турниров.

Мы знаем, что не являемся фаворитами, и готовы принять своё положение, но это не значит, что у нас нет амбиций и стремления побеждать в каждом матче. У нас очень сильная и сплочённая команда. У нас нет мыслей, что мы сильнее всех, но мы знаем, что нас не так просто обыграть.

Криштиану был важнейшим игроком во всех командах, за которые выступал. Конечно, лучший футболист в мире является неотъемлемой частью плана команды, но для победы нужно играть как команда. Роналду уже демонстрировал готовность жертвовать собой на благо сборной, и другие игроки воодушевлены его примером».

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Португалии сыграет с Испанией, Марокко и Ираном.