Рюдигер был выведен из состава "Челси" за критику тактики Конте

Защитник Челси Антонио Рюдигер был выведен из состава "синих" за то, что публично раскритиковал тактику главного тренера Антонио Конте.

После домашнего матча с Вест Хэмом на прошлой неделе, Рюдигер выразил недовольство по поводу слишком осторожной тактики Конте, через которую, по мнению немца, команда не смогла развить свое преимущество, а в концовке игры и вовсе упустила победу.

"Во втором тайме мы могли заканчивать игру, но вместо этого пропустили. Я не знаю, как это объяснить, но я не понимаю, почему при счете 1:0 мы отошли к своим воротам и позволили сопернику больше владеть мячом", – сообщил Рюдигер.

На субботний матч Премьер-лиги с Саутгемптоном защитник лишился не только места в стартовом составе Челси, но и не вошел в заявку на матч. Такое решение принял лично Конте, который остался недоволен тем, что игрок подверг его критике публично, сообщает Daily Mail.