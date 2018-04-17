ФИФА проверяет заявку Марокко на проведение ЧМ-2026

Напомним, что эта африканская страна подала заявку на проведение финального турнира чемпионата мира по футболу 2026. Конкурентом Марокко является совместная заявка США, Канады и Мексики.

В течение трех ближайших дней инспекция посетит несколько городов, а также стадионы, тренировочные центры и другие места, так или иначе связанные с организацией соревнований.

Марокко уже четыре раз подавало заявку на проведение футбольных чемпионатов мира - в 1994, 1998, 2006 и 2010 годах. Однако всякий раз ФИФА предпочитала проводить Мундиаль в другом месте.

Страна-хозяйка ЧМ по футболу 2026 будет определена на Конгрессе ФИФА, который состоится в Москве 13 июня.