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Игрок "Спарты" заехал сопернику шипами бутс в лицо (Видео)

Витесс - Спарта
22:00 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: В субботу "Витесс" в матче чемпионата Голландии на своем поле разгромил "Спарту" со счетом 7:0.

В конце первого тайма при счете 3:0 произошел скандальный эпизод. Защитник «Витесса» Александер Бюттнер сфолил в борьбе с форвардом соперников Михилом Крамером.

Игрок «Спарты» отреагировал на это крайне агрессивно: он ударил лежавшего оппонента шипами бутсы прямо в лицо, за что был немедленно удален с поля:

Однако одной лишь красной карточкой он не ограничился. Сегодня он получил 7-матчевую дисквалификацию и в нынешнем сезоне больше не сыграет.

Сам Крамер с наказанием согласился и протест подавать не собирается.

«Хоть это и противостояние, я не должен был так реагировать», - заявил форвард «Спарты».

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Новости спорта, Александер Бюттнер, Новости футбола, Футбол, Чемпионат Голландии.
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