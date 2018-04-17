"Барселона" планирует подписать двух талантов "Аякса"

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб активизировал свой интерес двум молодым игрокам Аякса и может подписать Маттейса де Лигта и Фрэнки де Йонга.

Сообщается, что оба игрока знают об интересе Барселоны и с радостью будут готовы сменить клуб. В то же время Аякс хотел бы удержать перспективных ребят и даже предложит обоим футболистам новые контракты. Однако в случае отказа игроков, клуб должен отпустить их в Барселону, но правда при этом за солидную сумму в качестве компенсации.

Напомним, что де Йонг в этом сезоне в 26 матчах во всех турнирах забил 1 гол и отдал 9 ассистов.

Де Лигт, в свою очередь, в 36 поединках во всех турнирах забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.