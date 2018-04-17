Срна - о матче Шахтер" - "Динамо"

Капитан "Шахтера" Дарио Срна в эфире программы "Великий футбол" канале "Футбол 1" поделился впечатлениями от игры против "Динамо". Матч прошел 14 апреля в Харькове и завершился минимальной победой киевлян: видео голов "Шахтер" – "Динамо" – 0:1.

"Иногда в таких матчах нет ответов на некоторые вопросы. Спросите, что было с "Барселоной" в Риме или с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу". Просто "Шахтер" не сыграл в свою игру. Нужно поздравить "Динамо". Видно, что киевляне изучили игру "Шахтера", перекрыли центр поля. Не было передач от Фреда на Марлоса или на Феррейру, не было выхода в атаку через Ракицкого. Возможно, "Шахтер" расслабился, ведь было шесть очков перед игрой. Во второй половине сезона "Шахтер" не пропускал, никто не мог конкурировать. Жалко, что проиграли именно "Динамо". Перед игрой у команды была уверенность, что все будет хорошо. Но мы этого не показали на футбольном поле", – сказал Дарио Срна.

"Главный тренер и футболисты понимают, что нужно сделать правильные выводы после этой игры. Все в наших руках. После матча все были расстроены, но это футбол. Все наладится, через три дня вы увидите другой "Шахтер". Мы не первый раз оказываемся в подобной ситуации", – добавил капитан "горняков".

Напомним, что Дарио Срна отбывает дисквалификацию за употребление допинга, которая продлится до августа 2018 года.