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Мбокани рассказал, при каких обстоятельствах останется в "Динамо"

Дьемерси Мбокани
08:34 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Нападающий Динамо Дьемерси Мбокани рассказал о ситуации с продлением его контракта, который истекает по завершении сезона.

Конголезец дал понять, что готов остаться, если его устроят предложенные условия.

«Если Динамо предложит мне хороший контракт, я с радостью останусь», — рассказал Мбокани в интервью Football Hub.

Также 32-летний футболист заявил, что не видит никаких проблем в возможном уходе из киевской команды.

«Не хотелось бы говорить об этом сейчас, ведь мой контракт завершается в июне. Если они захотят, чтобы я остался — будет хорошо, нет — тоже не проблема».

Ранее президент клуба Игорь Суркис заявлял, что все, кто хотел, уже продлили контракты, а позднее и вовсе выразил сомнение в необходимости подписания нового соглашения с Мбокани.

В текущем сезоне Дьемерси Мбокани забил за Динамо 11 голов в 28 матчах всех турниров.

 
 
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Новости спорта, Дьемерси Мбокани, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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