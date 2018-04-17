Мбокани рассказал, при каких обстоятельствах останется в "Динамо"

Конголезец дал понять, что готов остаться, если его устроят предложенные условия.

«Если Динамо предложит мне хороший контракт, я с радостью останусь», — рассказал Мбокани в интервью Football Hub.

Также 32-летний футболист заявил, что не видит никаких проблем в возможном уходе из киевской команды.

«Не хотелось бы говорить об этом сейчас, ведь мой контракт завершается в июне. Если они захотят, чтобы я остался — будет хорошо, нет — тоже не проблема».

Ранее президент клуба Игорь Суркис заявлял, что все, кто хотел, уже продлили контракты, а позднее и вовсе выразил сомнение в необходимости подписания нового соглашения с Мбокани.

В текущем сезоне Дьемерси Мбокани забил за Динамо 11 голов в 28 матчах всех турниров.