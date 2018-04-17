УЕФА отстранил швейцарский клуб от участия в еврокубках

Швейцарский клуб пропустит один еврокубковый сезон, в который сможет пробиться на протяжении ближайших двух лет. Также УЕФА оштрафовала Сьон на 235 тысяч евро.

В нынешнем сезоне команда борется за сохранение прописки в чемпионате Швейцарии. После 29 туров в активе у Сьона, идущего на предпоследнем 9-м месте, 31 очко.

Также УЕФА наказала соответствующим образом казахстанский Иртыш. При этом клуб пропустит один сезон, в который сможет пробиться в ближайшие три года и не получит бонусные выплаты за участие в Лиге Европы нынешнего сезона в размере 440 тысяч евро.