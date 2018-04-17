Главный тренер ПСЖ рассказал о будущем Неймара
Новости спорта: Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери отметил, что форвард Неймар продолжит выступления за парижскую команду в следующем сезоне.
В марте СМИ сообщали, что бразилец разочарован переходом в ПСЖ и хочет покинуть клуб. Интерес к нему проявлял Реал, также информировалось о заинтересованности самого форварда в возвращении в Барселону.
Однако наставник парижан заверил, нападающий останется в клубе на следующий сезон. Помимо этого, Эмери рассчитывает на участие Неймара в оставшихся матчах нынешнего сезона.
«Увидим Неймара в Париже в следующем сезоне, его союз с ПСЖ продолжится. Бразилец чувствует себя счастливым здесь, и это нормально, когда им интересуются другие клубы», — цитирует слова главного тренера парижской команды AS.
В то же время, насчет своих перспектив работы тренером в ПСЖ Эмери ничего неизвестно.
«Пока не знаю, продолжу ли работу в ПСЖ или нет. Мы еще не обсуждали с руководством клуба подготовку команды на следующий сезон».
На прошлой неделе парижане добыли победу в чемпионате Франции, разгромив Монако со счетом 7:1.
Следующий поединок команда Унаи Эмери сыграет против Кана (18 апреля) в четвертьфинале Кубка Франции.