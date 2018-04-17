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Леоненко - о матче "Шахтер" - "Динамо"

Виктор Леоненко
10:43 Сегодня Телеграф
ТК Футбол

Новости спорта: Экс-футболист киевского клуба прокомментировал матч "Шахтер" – "Динамо" в чемпионате Украины.

Эксперт программы "Великий футбол"на канале "Футбол 1" Виктор Леоненко прокомментировал игру "Шахтера" и "Динамо" в Харькове, которая прошла 14 апреля и завершилась минимальной победой киевлян.

Виктор Леоненко с 1992 по 1998 год играл в составе "Динамо", трижды признавался футболистом года в Украине.

"Для таблицы это хорошо. Плохо, что "Шахтер" играл 15 минут. Даже сам Хацкевич сказал, что главным был результат. Тренерский штаб хорошо накачал игроков киевлян. Я первый раз видел таким Гармаша. Он был везде. Я его критикую, но Денис дрался. В матче было 25 фолов. Это говорит о том, что футбола практически не было. Во втором тайме Патрик один раз размял Бойко и больше моментов не было", – рассказал Виктор Леоненко.

"На своем уровне в "Шахтере" сыграл один Пятов, а других перебили. Тайсона нужно было менять сразу после того, как он завелся. Фред не всегда делает свое дело, потому что иногда делает чужое. "Горняков" разбудил гол Шепелева. Начали возникать атаки, моменты, Марлос пробил в перекладину. "Динамо" же сначала прессинговало, а затем перешло на контратаки", – добавил Леоненко.

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Новости спорта, Виктор Леоненко, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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