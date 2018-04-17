Украинский футболист может принять белорусское гражданство

Украинский полузащитник минского Динамо Александр Нойок в телепередаче "Тренировочный день" на канале "Беларусь 5" рассказал о своей любви к Минску и перспективу выступления за сборную Беларуси.

"Я приехал в Минск, и здесь все показалось спокойно, размеренно. Это мне понравилось сразу. Пожил первое время – город и страна безумно понравились. Менталитет такой, все люди хорошие. Поставил себе цель купить жилье в Минске и остаться здесь жить. Впоследствии заработал, купил квартиру, сделал ремонт – и понял, что, наверное, свою жизнь я свяжу с Минском, сто процентов. Не знаю, как оно дальше будет, но я хочу, чтобы мои будущие дети жили и росли здесь: в покое , в такой хорошей атмосфере. Вот такие мысли.

Был и есть вариант по поводу гражданства. Вы знаете, я его ни в коем случае не исключаю, но все-таки хотелось бы верить в свои силы и в то, что я могу попасть в национальную сборную Украины и сыграть там. Как оно сложится, я не знаю, поэтому этот вариант точно отвергать нельзя"