Полиция предоставила охрану арбитру матча "Реал" - "Ювентус"
Новости спорта: Майкл Оливер получает угрозы себе и своей семье.
Арбитр Майкл Оливер, который обслуживал ответный матч 1/4 финала ЛЧ Реал - Ювентус (1:3), получает угрозы.
После пенальти на последней минуте встречи и красной карточки Буффону, Оливеру стали поступать сообщения о расправе над ним и его семьей.
УЕФА осудил эти действия и оказал арбитру поддержку.
«УЕФА решительно осуждает угрозы, поступающие в адрес арбитра Майкла Оливера и его семьи. Мы находимся в постоянном контакте с Майклом, готовы оказать ему поддержку.
Ожидаем, что власти примут меры в отношении тех, кто непозволительно ведет себя в социальных сетях и за их пределами», – сказано в заявлении УЕФА.
Как сообщает The Independent, британская полиция предоставила Майклу охрану.