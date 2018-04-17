Полиция предоставила охрану арбитру матча "Реал" - "Ювентус"

Арбитр Майкл Оливер, который обслуживал ответный матч 1/4 финала ЛЧ Реал - Ювентус (1:3), получает угрозы.

После пенальти на последней минуте встречи и красной карточки Буффону, Оливеру стали поступать сообщения о расправе над ним и его семьей.

УЕФА осудил эти действия и оказал арбитру поддержку.

«УЕФА решительно осуждает угрозы, поступающие в адрес арбитра Майкла Оливера и его семьи. Мы находимся в постоянном контакте с Майклом, готовы оказать ему поддержку.

Ожидаем, что власти примут меры в отношении тех, кто непозволительно ведет себя в социальных сетях и за их пределами», – сказано в заявлении УЕФА.

Как сообщает The Independent, британская полиция предоставила Майклу охрану.