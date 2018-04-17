Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина завоевала бронзовые награды на ЧЕ-2018 по прыжкам на батуте
Украина завоевала бронзовые награды на ЧЕ-2018 по прыжкам на батуте
Новости: Украинские самбисты завоевали 30 медалей на юношеском чемпионате Европы
Украинские самбисты завоевали 30 медалей на юношеском чемпионате Европы
Новости: International Champions Cup: объявлен список участников
International Champions Cup: объявлен список участников
Новости: Стала известна причина переноса боя Усик - Гассиев
Стала известна причина переноса боя Усик - Гассиев
X

Тренер "Андерлехта": Макаренко – тот игрок, который нам нужен

Евгений Макаренко
13:23 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Наставник "Андерлехта" Хейн Ванхазебрук – о подписании украинского легионера «Кортрейка»

По словам Ванхазенбрука, Макаренко сможет заменить в «Андерлехте» Адриана Требеля и Леандера Дендокера, которые летом, вероятно, покинут клуб.

«Евгений Макаренко на 100 процентов соответствует профилю игрока, в котором сейчас нуждается наша команда. Тем более, что по окончанию сезона «Андерлехт», скорее всего, покинут Требель и Дендокера, а украинец может стать идеальной заменой и одному, и другому. Я давно уже слежу за выступлениями Макаренко в Жюпилер Лиге и поражен тем, какой огромный прогресс он сделал в этом сезоне. У него поразительное чувство мяча, видение и прочтение игры.

Перед подписанием контракта мы с ним общались больше двух часов и я еще раз убедился, что мы делаем правильный выбор. Тренеру «Кортрейка» Глену де Буку хоть и жалко было расставаться с украинским легионером, но он мне откровенно признался: «Хейн, ты делаешь верный ход. Этот парень заслуживает играть на таком уровне. Не случайно же им еще интересовались и два очень солидных клуба Бундеслиги. Но ты вовремя подсуетился», - сказал Ванхазебрук.

«Андерлехт» выкупил контракт 26-летнего украинца у «Кортрейка». Макаренко подписал с брюссельским клубом 4-летний контракт. По неофициальной информации этот переход стоил «Андерлехту» 1,5 миллиона евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, ФК Андерлехт, Хейн Ванхазебрук.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Формула-1". Яркие моменты победы Риккардо на Гран-при Китая

"Формула-1". Яркие моменты победы Риккардо на Гран-при Китая
Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)

Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)
Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес

Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Главный тренер ПСЖ рассказал о будущем Неймара "Шахтер" и "Манчестер Юнайтед" договорились о трансфере Фреда УЕФА отстранил швейцарский клуб от участия в еврокубках

Последние новости

В "Игру престолов" возвращается один из ранее убитых героев В Ереване протестующие объявили "бархатную революцию" Полиция предоставила охрану арбитру матча "Реал" - "Ювентус"
Сегодня читают в спорте
01 Срна - о матче Шахтер" - "Динамо"
02 Футболист устроил драку с тренером после замены (Видео)
03 Стала известна причина переноса боя Усик - Гассиев
04 Ломаченко: Бой с Линаресом очень опасен для меня
05 Леоненко - о матче "Шахтер" - "Динамо"
Новости сегодня
13:58 Диета Вейла: как побороть воспалительные процессы и успокоиться
13:55 Улыбка до ушей: позитивные картинки с смешными надписями
13:55 Правоохранители Украины переходят на усиленный режим работы
13:53 Украинские теннисистки сыграют в основной сетке престижного турнира в США
13:49 Темой Книжного Арсенала в этом году будет "Проект будущего"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Заразили роутеры по всему миру: США и Британия обвинили РФ в кибератаках
США и Британия обвинили РФ в кибератаках
Новости: В Кривом Роге объявили траур по погибшим в ужасном ДТП
В Кривом Роге объявили траур по погибшим в ДТП
Новости: В Украину идет новое похолодание
В Украину идет новое похолодание
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 17 апреля 2018 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 17 апреля 2018 года
Добавить комментарий
0