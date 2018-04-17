Тренер "Андерлехта": Макаренко – тот игрок, который нам нужен

По словам Ванхазенбрука, Макаренко сможет заменить в «Андерлехте» Адриана Требеля и Леандера Дендокера, которые летом, вероятно, покинут клуб.

«Евгений Макаренко на 100 процентов соответствует профилю игрока, в котором сейчас нуждается наша команда. Тем более, что по окончанию сезона «Андерлехт», скорее всего, покинут Требель и Дендокера, а украинец может стать идеальной заменой и одному, и другому. Я давно уже слежу за выступлениями Макаренко в Жюпилер Лиге и поражен тем, какой огромный прогресс он сделал в этом сезоне. У него поразительное чувство мяча, видение и прочтение игры.

Перед подписанием контракта мы с ним общались больше двух часов и я еще раз убедился, что мы делаем правильный выбор. Тренеру «Кортрейка» Глену де Буку хоть и жалко было расставаться с украинским легионером, но он мне откровенно признался: «Хейн, ты делаешь верный ход. Этот парень заслуживает играть на таком уровне. Не случайно же им еще интересовались и два очень солидных клуба Бундеслиги. Но ты вовремя подсуетился», - сказал Ванхазебрук.

«Андерлехт» выкупил контракт 26-летнего украинца у «Кортрейка». Макаренко подписал с брюссельским клубом 4-летний контракт. По неофициальной информации этот переход стоил «Андерлехту» 1,5 миллиона евро.