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"Барселона" нашла замену Иньесте

Андрес Иньеста
13:32 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Легендарный футболист "Барселоны" Андреас Иньеста проводит последний сезон в составе каталонского клуба.

«Барселона» хочет переманить плеймейкера «Лацио» Луиса Альберто этим летом. В полузащитнике «орлов» каталонцы видят замену Андресу Иньесте. Ожидается, что Андрес покинет клуб этим летом и переедет либо в США, либо в Китай, где и продолжит карьеру.

Как сообщает «Gazzetta dello Sport», «Барселона» серьезно заинтересована в Луисе и даже отсылала скаутов на римское дерби (0:0), чтобы понаблюдать за футболистом.

Отметим, что «Барселона» брала в аренду Луиса Альберто из «Севильи» в сезоне 2012/2013, но атакующего полузащитника не подписали на постоянной основе, хотя за «Барселону Б» он забил 11 мячей в 38-и матчах.

Сообщается, что плеймейкер будет стоить «Барселоне» минимум 30 миллионов евро. На его счету в этом сезоне – 10 голов и 16 ассистов.

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Новости спорта, Андрес Иньеста, Луис Альберто, Новости футбола, ФК Барселона, ФК Лацио, Футбол.
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