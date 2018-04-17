"Барселона" нашла замену Иньесте

«Барселона» хочет переманить плеймейкера «Лацио» Луиса Альберто этим летом. В полузащитнике «орлов» каталонцы видят замену Андресу Иньесте. Ожидается, что Андрес покинет клуб этим летом и переедет либо в США, либо в Китай, где и продолжит карьеру.

Как сообщает «Gazzetta dello Sport», «Барселона» серьезно заинтересована в Луисе и даже отсылала скаутов на римское дерби (0:0), чтобы понаблюдать за футболистом.

Отметим, что «Барселона» брала в аренду Луиса Альберто из «Севильи» в сезоне 2012/2013, но атакующего полузащитника не подписали на постоянной основе, хотя за «Барселону Б» он забил 11 мячей в 38-и матчах.

Сообщается, что плеймейкер будет стоить «Барселоне» минимум 30 миллионов евро. На его счету в этом сезоне – 10 голов и 16 ассистов.