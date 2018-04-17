Почеттино - о шансах "Тоттенхэма" на чемпионство в следующем сезоне АПЛ

Маурисио Почеттино перед матчем 34 тура АПЛ с Брайтоном заявил, что в сезоне 2018/2019 Тоттенхэм имеет шансы побороться с Манчестер Сити за чемпионский титул. Напомним, "горожане" после 33 тура досрочно стали чемпионами Англии.

"Победить их не является невозможным – нам нужно лучше начать сезон – но конечно это трудно.

Деньги не все решают в футболе, но существенно помогают. Это не значит, что если ты миллиардер – ты счастлив, но это помогает. В футболе так же.

Ты можешь невероятно работать, иметь идеи в футболе как тренер. Но когда тебе нужны конкретные люди для реализации плана, конечно, имея лучших игроков, имеешь лучшее качество", – цитирует Почеттино goal.com.