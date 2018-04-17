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Тренер "Днерпа-1" - о противостоянии с "Динамо" в полуфинале Кубка Украины

Дмитрий Михайленко
17:22 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Наставник "Днепра-1" Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями относительно дуэли с киевским "Динамо" в рамках Кубка Украины.

Главный тренер СК «Днепр-1» Дмитрий Михайленко прокомментировал предстоящий матч против киевского «Динамо» в 1/2 финала Кубка Украины.

«Понятно, что «Днепр» – это не «Шахтер». Если проводить какие-то параллели, то киевляне не будет играть с нами так, как с «Шахтером». Они, конечно, будут больше времени проводить с мячом и играть более инициативно. Поэтому мы для себя особо ничего не вынесли из этого матча, а только поняли, что «Динамо» в хорошем состоянии.

«Динамо» сейчас обладает очень хорошим подбором молодых футболистов – мобильных, быстрых, креативных. Они получают удовольствие от своей игры и взаимодействия друг с другом. Это усложняет нам очень многое», – сказал Михайленко.

Поединок полуфинала Кубка Украины «Днепр-1» — «Динамо» состоится в среду, 18-го апреля, в Днепре. Начало встречи — в 19:00 по киевскому времени.

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Новости спорта, Дмитрий Михайленко, Кубок Украины, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Днепр-1, Футбол.
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