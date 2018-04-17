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В погоне за Лигой чемпионов: "ПСЖ" намерен пригласить одного из лидеров "Реала"

Каземиро
18:11 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Бразильский полузащитник Каземиро является одной из основных целей французского "ПСЖ" этим летом.

Испанская пресса утверждает, что руководство парижского клуба наконец-то обратило внимание на невысокую эффективность игры команды в обороне в решающих матчах Лиги чемпионов. В прошлом сезоне ПСЖ уступил в ответном матче "Барселоне", пропустив шесть мячей. В этом году французы на стадии 1/8 финала ничего не смогли поделать с "Реалом", проиграв оба матча.

Как следствие - интерес к опорному полузащитнику "Королевского клуба" Каземиро, который за пять лет, проведенных в Мадриде, превратился в одного из лучших футболистов на этой позиции. Впрочем, парижанам придется учесть, что контракт бразильца с "Реалом" рассчитан еще на три года. Но, испанские СМИ не исключают, что ПСЖ заплатит "Королевскому клубу" прописанные в контракте 200 млн. евро.

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Новости спорта, Каземиро, Новости футбола, ФК ПСЖ, ФК Реал, Футбол.
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