В погоне за Лигой чемпионов: "ПСЖ" намерен пригласить одного из лидеров "Реала"

Испанская пресса утверждает, что руководство парижского клуба наконец-то обратило внимание на невысокую эффективность игры команды в обороне в решающих матчах Лиги чемпионов. В прошлом сезоне ПСЖ уступил в ответном матче "Барселоне", пропустив шесть мячей. В этом году французы на стадии 1/8 финала ничего не смогли поделать с "Реалом", проиграв оба матча.

Как следствие - интерес к опорному полузащитнику "Королевского клуба" Каземиро, который за пять лет, проведенных в Мадриде, превратился в одного из лучших футболистов на этой позиции. Впрочем, парижанам придется учесть, что контракт бразильца с "Реалом" рассчитан еще на три года. Но, испанские СМИ не исключают, что ПСЖ заплатит "Королевскому клубу" прописанные в контракте 200 млн. евро.