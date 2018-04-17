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Лето будет жарким: Гвардиола получит £200 млн на покупку новых игроков

Хосеп Гвардиола
17:03 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: "Манчестер Сити" планирует провести серьезную работу на трансферном рынке.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получит 200 млн фунтов для укрепления состава. Как сообщает британская пресса, испанский специалист намерен приобрести центрального защитника, опорного полузащитника и универсального форварда.

Анализируя состав, эксперты отмечают, что "МанСити" покинет Яя Туре, а Фернандиньо остро нуждается в помощнике. На примете у "горожан" четыре кандидата - Фред из "Шахтера", Жоржиньо из "Наполи", Жан-Мишель Сери из "Ниццы" и Юлиан Вайгль из дортмундской "Боруссии". На любого из них англичане готовы потратить 40 млн. фунтов.

Среди кандидатов на другие позиции британская пресса называет форварда "Монако" Тома Лемара (90 млн), полузащитника "Лестера" Рияда Мареза (60 млн), а также защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда.

В течение двух сезонов Гвардиола уже потратил 448 млн. фунтов на трансферном рынке. Ожидается, что этим летом эта сумма достигнет отметки 650 млн.

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, Трансферы, ФК Манчестер Сити, Футбол, Хосеп Гвардиола.
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