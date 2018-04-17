Зидан - о критике в адрес "Реала" и судействе в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал критику в адрес «сливочных» после ответного четвертьфинального поединка Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (1:3).

«Антимадридизм существовал всегда, но сейчас ситуация поменялась. Сторонников «Реала» становится всё больше с каждым днём. Это лучший клуб в мире с самым большим количеством болельщиков, фанатское движение продолжает расти. Мы с футболистами не обсуждаем таких вещей в раздевалке. Судейство в предстоящем полуфинале Лиги чемпионов? Мы будем делать свою работу, арбитры – свою», — сказал Зидан.

Напомним, на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов «Реалу» предстоит сыграть против мюнхенской «Баварии». Первый поединок между командами состоится в Мюнхене 25-го апреля. Ответная встреча – 1-го мая в Мадриде.