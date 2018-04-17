Бензема: Атакующее трио "BBC"? У нас все в порядке

Форвард "Реала" Карим Бензема рассказал о том, как он воспринимает критику, а также заявил, что в отношениях между игроками атакующей тройки мадридцев "BBC" (Бейл, Бензема, Криштиану), все отлично.

"Если я играю плохо, мне не нужно заглядывать в газеты, чтобы знать, что там будет написано. Пресса постоянно критикует великих игроков, это поднимает им продажи. Я играю, чтобы помогать своей команде, и меня не волнует, что пишут СМИ. Мне нравится играть на острие атаки, и если я играю хорошо, даже, при этом, не забивая, я делаю это для тех людей, которые в меня верят, а не для тех, которые свистят на трибунах, так как последних изменить невозможно.

Атакующее трио "BBC"? У нас все в порядке. Мы все друзья, однако, это не значит, что мы постоянно проводим время вместе, мы друзья по работе. Когда у нас все было в порядке, нами восхищались, а как только появились проблемы на поле, вдруг выяснилось, что у нас вдруг все стало плохо", - приводит слова форварда Marca.

Напомним, что в нынешнем сезоне футболист в 38 матчах за мадридцев во всех турнирах забил лишь 9 голов и отдал 11 голевых передач.