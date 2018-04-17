Один из лидеров атаки "Шахтера" подписал контракт с "Бешикташем"

25-летний бразилец уже подписал соглашение с клубом из Стамбула. Это 4-летний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.

«Бешикташ» видит в Бернарде замену Талиске, права на которого принадлежат португальской «Бенфике». Контракт хавбека сборной Бразилии с «Шахтером» истекает этим летом. Он может подписывать предварительные контракты с другими клубами.

Ранее сообщалось, что миланский «Интер» решил отказаться от подписания Бернарда из-за финансовых разногласий. Также интерес к бразильцу проявляли английские «Ливерпуль» и «Арсенал».

Напомним, Бернард отказался от всех предложений «Шахтера» по продлению соглашения и дал понять, что не хочет оставаться в донецком клубе.