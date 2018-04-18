Кака - о Моуриньо: Когда я думал, что он даст мне шанс, этого не случалась

Обладатель "Золотого мяча"-2007 Кака признался, что самый сложный период его карьеры начался после перехода из "Милана" в "Реал". По словам бразильца, у него не заладилось с тогдашним тренером мадридцев Жозе Моуринью.

– После перехода в "Реал" я был полностью потерян, – приводит UOL слова Кака. – В Италии меня все любили, а в Испании все хотели, чтобы я ушел. Жозе Моуринью для меня был сложным тренером. Когда я думал, что он даст мне шанс, этого не случалась. Не мог ему доказать, что я в хорошей форме. Я тренировался и молился. Не получив удовлетворения от работы с ним, я сильно обрадовался уже после ухода из "Реала", когда Моуринью сказал, что я – один из лучших футболистов, которых он тренировал.