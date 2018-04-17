Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина завоевала бронзовые награды на ЧЕ-2018 по прыжкам на батуте
Украина завоевала бронзовые награды на ЧЕ-2018 по прыжкам на батуте
Новости: Украинские самбисты завоевали 30 медалей на юношеском чемпионате Европы
Украинские самбисты завоевали 30 медалей на юношеском чемпионате Европы
Новости: International Champions Cup: объявлен список участников
International Champions Cup: объявлен список участников
Новости: Стала известна причина переноса боя Усик - Гассиев
Стала известна причина переноса боя Усик - Гассиев
X

Экс-форвард сборной Франции жестко раскритиковал Неймара

Неймар
22:03 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Разгромная победа над "Монако" принесла "ПСЖ" звание чемпионов Франции.

Тем не менее, решающий матч не посетил Неймар, который остался в Бразилии, где продолжает восстанавливаться после травмы, и играл в покер.

"Как Неймар мог не присоединиться к своим товарищам по команде, когда на кону стоял титул?", — недоумевает Дюгарри.

"Ему предоставили роль лидера, а он даже не явился разделить эту победу? Как ПСЖ может это принять? Как после этого он может смотреть в глаза своим одноклубникам?".

"Он плевал на клуб. Я считаю, что это возмутительно. Если бы это была Барселона, то он вернулся бы без проблем. На месте ПСЖ я был бы очень зол".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига 1, Неймар, Новости футбола, ФК ПСЖ, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Формула-1". Яркие моменты победы Риккардо на Гран-при Китая

"Формула-1". Яркие моменты победы Риккардо на Гран-при Китая
Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)

Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)
Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес

Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Тренер "Днерпа-1" - о противостоянии с "Динамо" в полуфинале Кубка Украины Лето будет жарким: Гвардиола получит £200 млн на покупку новых игроков Какова вероятность сенсации: прогнозы букмекеров на матч "Сельта" - "Барселона"

Последние новости

Группа "Океан Эльзы" показала, как снимала новый клип в США Медики назвали главные признаки старения организма Львовский мусор: на Житомирщине отреагировали на новый "подарок"
Сегодня читают в спорте
01 Жестокая драка на женском футболе в Украине (Видео)
02 Срна - о матче Шахтер" - "Динамо"
03 Стала известна причина переноса боя Усик - Гассиев
04 Футболист устроил драку с тренером после замены (Видео)
05 Ломаченко: Бой с Линаресом очень опасен для меня
Новости сегодня
22:15 Россия в ПАСЕ: представитель Украины назвал главную цель Кремля
22:13 Названа суточная норма кофе, которая не навредит вашему здоровью
21:56 Светлана Лобода засветилась в футболке с изображением солиста Rammstein
21:46 Тарифы для украинцев в музыкальном сервисе Deezer снизятся вдвое
21:45 Суд Луганской области допросит Ляшко по делу экс-регионала
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко прошла полиграф: выводы экспертов через два дня
Савченко прошла полиграф: выводы через два дня
Новости: ОЗХО допустили в сирийскую Думу
ОЗХО допустили в сирийскую Думу
Новости: В Украину идет новое похолодание
В Украину идет новое похолодание
Новости: Модель Эмили Ратаковски стала героиней нового триллера (Видео)
Модель Эмили Ратаковски стала героиней нового триллера (Видео)
Добавить комментарий
0