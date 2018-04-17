Экс-форвард сборной Франции жестко раскритиковал Неймара

Тем не менее, решающий матч не посетил Неймар, который остался в Бразилии, где продолжает восстанавливаться после травмы, и играл в покер.

"Как Неймар мог не присоединиться к своим товарищам по команде, когда на кону стоял титул?", — недоумевает Дюгарри.

"Ему предоставили роль лидера, а он даже не явился разделить эту победу? Как ПСЖ может это принять? Как после этого он может смотреть в глаза своим одноклубникам?".

"Он плевал на клуб. Я считаю, что это возмутительно. Если бы это была Барселона, то он вернулся бы без проблем. На месте ПСЖ я был бы очень зол".