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Это уже стает традицией: матч за Суперкубок Украины пройдет снова в Одессе

Стадион Черноморец
21:45 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Одесский стадион "Черноморец" примет поединок за Суперкубок Украины.

Матч за Суперкубок Украины-2018 пройдет в Одессе. Об этом сообщил новый президент УПЛ Томас Гримм в интервью порталу Sport Arena.

"Матч за Суперкубок Украины в этом году примет Одесса, и, насколько мне известно, это было решено еще предыдущим руководством. В любом случае это хороший выбор.

Некоторые страны продают право на проведение Суперкубка другим странам. Но, на мой взгляд, в данном случае Суперкубок очень важен для Украины и болельщиков, и матч должен проводиться в Украине.

Однако если кто-то сам обратится к ФФУ или УПЛ с очень хорошим денежным предложением провести Суперкубок Украины у себя, то возможен и такой сценарий", – сказал Гримм.

Отметим, что три предыдущих матча за Суперкубок Украины также были сыграны в Одессе.

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Новости спорта, Новости футбола, Суперкубок Украины, Футбол.
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